Обсудили миграционный кризис на границе с Беларусью: Тихановская по телефону пообщалась с Меркель

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по телефону пообщалась с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудила кризис на границе Беларуси и ЕС, ситуацию с политзаключенными и ответ на эскалацию репрессий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Тихановской.

Детали

В частности, Меркель акцентировала на неизменной поддержке Германии белорусского демократического движения. Она заверила, что политическое руководство Германии сделает все возможное, чтобы положить конец репрессиям против гражданского общества и независимых журналистов, освободить политзаключенных и провести честные выборы.

Тихановская в свою очередь поблагодарила Меркель за поддержку народа Беларуси в течение последнего года и готовность сохранять принципиальность в отношении режима.

Дополнения

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, всех задержали. Нелегалы и дальше совершают регулярные попытки прорыва.