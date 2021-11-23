Очередной транш МВФ будет на счетах украинского правительства уже во вторник - Рашкован
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Второй транш МВФ по программе stand-by в размере 699 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает УНН.
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“Совет директоров МВФ только что утвердила решение о первом пересмотре программы стендбай (stand-by — ред.) и продлении программы до конца июня 2022 года. Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства”, — написал Рашкован.
Напомним
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершила первый обзор экономических показателей Украины в рамках 18-месячной кредитной линии stand-by (SBA), утвержденной 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет Украине получить эквивалент около 699 миллионов долларов США (500 миллионов SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составит около 2,8 миллиарда долларов США (2 миллиарда SDR).
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о мерах в поддержку реформ, осуществляемых страной в контексте соглашения по формату Stand-by.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что очередной транш МВФ объемом 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.
Добавим
18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19.
Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.