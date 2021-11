Полиция США утверждает, что наезд на Рождественский парад в Висконсине не был терактом

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Водитель на внедорожнике въехал 21 ноября в многолюдный рождественский парад в американском штате Висконсин, оставлял место бытовой споры. Полиция города Вокеша заявила 22 ноября, что не имеет доказательств того, что трагедия, которая произошла накануне, была террористическим актом или что 39-летний подозреваемый Даррел Брукс-младший знал кого-то из участников парада, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Детали

Начальник полиции Дэн Томпсон заявил, что Брукс действовал сам, сказал, добавив, что подозреваемый покинул место дтп до прибытия полицейских.

Напомним

Трагедия случилась в воскресенье, 21 ноября, в городе Вокеша, штат Висконсин, США). Красный внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей во время проведения Рождественского парада.

Представители власти назвали имена пяти человек в возрасте от 52 до 81 года, погибших в результате трагедии. Агентство AP сообщает, что по меньшей мере девять пациентов, большинство из которых дети, находятся в критическом состоянии в двух больницах, еще семеро — в тяжелом состоянии. В общей сложности 18 детей в возрасте от 3 до 16 лет были доставлены в детскую больницу после инцидента.

Darrell E. Brooks and two other black men in custody in deadly#Waukeshaparade massacre.pic.twitter.com/QPPL9cTl3V