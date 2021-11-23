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Непобедимый боксер Беринчик проведет защиту чемпионского титула против россиянина

Непобедимый боксер Беринчик проведет защиту чемпионского титула против россиянина

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет защиту титула WBO International с Исой Чанієвим (15-3, 7 КО) из России, сообщает УНН со ссылкой на Instagram промоутера Александра Красюка.

Детали

Бой пройдет 18 декабря в ТРЦ “Терминал” в Броварах. Беринчик должен был выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Бой планировали провести во “Дворце спорта” в Киеве.

33-летний украинец последний официальный поединок провел в марте 2021 года. Он одержал победу над Хосе Санчесом (18-2, 7 КО) в 3-м раунде техническим нокаутом. Зато Чаниев в июле победил Нуртаса Ажбенова.

Стоит отметить, что в андаркерді боксировать супертяжеловес Владислав Сиренко, средневес Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Хусейн Байсангуров.

Напомним

Все лицо в крови: Беринчик в кулачном бою нокаутировал ирландца русского происхождения.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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