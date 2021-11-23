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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Об этом сообщает сайт организации, передает УНН.

Детали

По версии Международной федерации футбола, в топ-11 кандидатов на получение приза попали форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, еще двое его одноклубников, Неймар и Килиан Мбаппе, а также Мохаммед Салах из "Ливерпуля".

Победители будут названы на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

Стоит отметить, что в 2020 году лучшим футболистом по версии ФИФА был объявлен Роберт Левандовский.

Напомним

Сборная Украины улучшила пребывания в рейтинге ФИФА.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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