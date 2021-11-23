Ракеты и корабли: Британия ждет, что контракты по кредиту Украине будут заключены до 2025 года

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина должна до конца 2024 года заключить с британскими компаниями все контракты, необходимые для реализации двустороннего проекта по укреплению военного потенциала ВМС Украины. Об этом говорится в тексте рамочного соглашения о предоставлении украинской стороне британских кредитов на эти цели в размере 1,7 млрд фунтов (около 2,3 млрд долларов по текущему курсу). Документ и меморандум к нему были опубликованы в понедельник британским правительством, передает УНН.

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“Кредиты должны быть использованы для финансирования контрактов, заключаемых с британскими поставщиками, которые предусматривают приобретение британских товаров и услуг, на которые должно приходиться не менее 50% от суммы соответствующих контрактов.<.>Каждый из контрактов должен быть распределен не позднее 31 декабря 2024 года”, — говорится в тексте рамочного соглашения, на основе которого стороны должны заключить полноценное кредитное соглашение.

Добавим

Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) планирует предоставить украинской стороне кредиты на сумму до 750 млн фунтов, еще до 950 млн фунтов может быть получено за счет банковских займов.

Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает реализации безопасности проектов с Британией по развитию флота.