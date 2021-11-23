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Луческу оценил уровень тренера "Баварии": ему повезло с клубом

Луческу оценил уровень тренера "Баварии": ему повезло с клубом

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед проведением поединка Лиги чемпионов прокомментировал уровень наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Цитата

Луческу считает Нагельсманна замечательным тренером, которому посчастливилось тренировать такой гранд мирового футбола.

“Нагельсманн — замечательный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах Бундеслиги, дойдя до „Баварии“. Одно дело-тренировать „Лейпциг“, а совсем другое — „Баварию“, где, помимо хорошего состава, есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы. Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из „Челси“ и Ричардса из „Рединга“ Нагельсманну повезло с командой. „Бавария“ выигрывает чемпионаты, Кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с наилучшей стороны”, — подчеркнул румынский коуч.

Дополнение

Игра между коллективами пройдет сегодня в 19:45 на НСК “Олимпийский” в Киеве.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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