Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 258 млн человек

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 258 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 258,441,075 человек, из них выздоровел 233,882,310 человек. Количество умерших возросло до 5,174,847.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,748,557), Индия (34,526,480), Бразилия (22,019,870), Великобритания (9,889,926), Россия (9,366,839), Турция (8,596,410), Франция (7,420,237) и Иран (6,082,865).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (794,864), Бразилии (612,842) и Индии (466,147).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 340 407 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 81 598 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.