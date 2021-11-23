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Футзальная сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы

Футзальная сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сборная Украины по футзалу заняла 10-ю строчку в ноябрьском рейтинге национальных команд, обновленном УЕФА, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Согласно рейтингу “сине-желтые” замыкают топ-10 среди европейских команд. У украинской команды 1856,4 очков, а у ближайших соперников впереди — Чехии, 1887,5 баллов.

Относительно соперников сборной Украины в финальном турнире Евро-2022, то Португалия — на 3-й позиции, Сербия — на 6-й, Нидерланды — на 19-й.

Заметим, что лидерами списку идут Испания, Россия и Португалия.

Напомним

Сборная Украины по футзалу получил противников по Евро-2022.

Источник: УНН
Теги: спорт, футзал
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