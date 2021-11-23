На 23 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 23 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1576.7303 грн

Серебро — 21.2037 грн

Платина — 888.2559 грн

Палладий — 1756.7899 грн.

В сравнении с 22 ноября курс серебра и платины вырос, когда другие металлы — упали.