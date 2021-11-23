Новости: Экономика
23 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 14235
На 23 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 23 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1576.7303 грн
Серебро — 21.2037 грн
Платина — 888.2559 грн
Палладий — 1756.7899 грн.
В сравнении с 22 ноября курс серебра и платины вырос, когда другие металлы — упали.
Источник: УНН
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