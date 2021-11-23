23 ноября отмечают Международный день акварели

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в мире отмечают Международный день акварели, а верующие чтят День памяти святого Георгия Победоносца, пишет УНН.

Международный день Акварели

Художник-акварелист Альфредо Гуати Рохо предложил определить 23 ноября датой празднования Международного дня акварели. Художник считал, что акварель — не хуже живописи и может полноценно передавать красоту мира. Праздник отмечают, начиная с 1991 года.

Знаковым событием в истории акварельной живописи стало открытие в Китае бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Распространение в Европе такая техника живописи получила значительно позже — только в ХVII веке.

В большинстве благодаря силам Альфредо Гуати Рохо акварель приобрела популярность в ХХ веке. Именно этот художник создал сообщество акварелистов Мексики, Музей акварели, а после — способствовал распространению таких сообществ в других странах мира.

Название техники происходит от схожих французских и итальянских слов, которые в буквальном переводе означают “водный”, ведь корень слова — “aqua” в переводе с латинского означает “вода”. Название техники происходит от вида красок, которые используют художники. Работа с акварельными красками позволяет создать эффект воздушности и легкости изображения, умеренных переходов и градиентов. Достижение подобного эффекта возможно также за счет использования специальной бумаги в качестве основы картины, а также предварительное увлажнение холсту.

Большое количество художников посвятили собственную жизнь акварели: Эжен Делакруа, Поль Сезанн, Джон Сингер Сарджент, Петр Соколов, Карл Брюллов, Лев Лагорио, Михаил Врубель, Иван Репин, Василий Кандинский и многие другие.

Как правило, уже в преддверии Международного дня акварели в разных городах мира при непосредственном участии Союзов акварелистов проходят выставки картин художников, которые работают в такой интересной технике живописи.

Религиозные праздники

23 ноября православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии — области в Малой Азии, на территории современной Турции. Он вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую смерть за Христа, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину.

Поступив на военную службу, Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу. Однако, когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий раздал свое наследие бедным и открыто выступил за христианскую веру. За это его долго пытали в тюрьме. Легенда гласит, что какие бы ни применяли пытки к Георгию, он странным образом исцелялся от ран. Даже когда его колесовали (при этой пытке ломали большие кости в теле, а потом привязывали пленника к колесу и оставляли умирать), Георгий восстал исцеленным. В конечном итоге святого обезглавили.

Во вторник, 23 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, а также Петр.​