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В Киеве ночью произошел еще один пожар в админздании

В Киеве ночью произошел еще один пожар в админздании

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве произошел пожар в административном здании в Дарницком районе города. Сейчас пожар не ликвидирован, его тушением занимаются работники ГСЧС, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Цитата

“23 Ноября в 04:41 в Дарницком районе по ул. Коллекторная, 3 на третьем этаже трехэтажного административного здания возник пожар”, — говорится в сообщении.

Детали

В 06:54 пожар локализовали на площади 1400 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 55 человек и 14 ед. техники ГСЧС.

Напомним

Накануне, 22 ноября, в Киеве произошел пожар в административном здании в Шевченковском районе. Тогда были эвакуированы 14 человек.

Источник: УНН
Теги: пожары, ГСЧС
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