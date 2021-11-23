В Киеве ночью произошел еще один пожар в админздании

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве произошел пожар в административном здании в Дарницком районе города. Сейчас пожар не ликвидирован, его тушением занимаются работники ГСЧС, передает УНН со ссылкой на ведомство.

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“23 Ноября в 04:41 в Дарницком районе по ул. Коллекторная, 3 на третьем этаже трехэтажного административного здания возник пожар”, — говорится в сообщении.

Детали

В 06:54 пожар локализовали на площади 1400 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 55 человек и 14 ед. техники ГСЧС.

Напомним

Накануне, 22 ноября, в Киеве произошел пожар в административном здании в Шевченковском районе. Тогда были эвакуированы 14 человек.