Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,66 0,0894  EUR: 30,06 0,0795 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
35370

Масштабный пожар на столичной Дарнице потушили: понадобилось несколько часов

Масштабный пожар на столичной Дарнице потушили: понадобилось несколько часов

фотогалерея

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Масштабный пожар в административном здании, который произошел на столичной Дарнице в ночь на вторник, ликвидировали. Обошлось без жертв. Об этом информирует ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Пожар произошел по улице Коллекторная, 3 в Дарницком районе столицы в 4:41. Его площадь достигала 1400 кв. м.

По состоянию на 7:35 был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

К тушению было привлечено 55 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС. Тушение пожара осложнялось тем, что перекрытие здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня, указали в ГСЧС.

Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу есть офисы нескольких фирм.

К слову

Это не первый пожар в админздании в столице за последние два дня. Накануне, 22 ноября, в Киеве произошел пожар в административном здании в Шевченковском районе. Тогда были эвакуированы 14 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.