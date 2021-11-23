Масштабный пожар на столичной Дарнице потушили: понадобилось несколько часов

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Масштабный пожар в административном здании, который произошел на столичной Дарнице в ночь на вторник, ликвидировали. Обошлось без жертв. Об этом информирует ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Пожар произошел по улице Коллекторная, 3 в Дарницком районе столицы в 4:41. Его площадь достигала 1400 кв. м.

По состоянию на 7:35 был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

К тушению было привлечено 55 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС. Тушение пожара осложнялось тем, что перекрытие здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня, указали в ГСЧС.

Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу есть офисы нескольких фирм.

К слову

Это не первый пожар в админздании в столице за последние два дня. Накануне, 22 ноября, в Киеве произошел пожар в административном здании в Шевченковском районе. Тогда были эвакуированы 14 человек.