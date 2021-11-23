Программа МВФ продлится до конца июня: что говорят стороны о продолжении сотрудничества

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Первоначально 18-месячную программу сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) продлили до конца июня 2022 года. Что говорят о продлении программы, выполненном задании и обязательствах в Минфине и МВФ, пишет УНН.

Детали

18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года. Теперь она продлена.

"Действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года", - сообщили в Минфине.

В МВФ отметили, что одобрили как продление действия соглашения Stand-By до конца июня 2022 года, так и "перераспределение выплат по программе, а также запрос украинских властей на отказ от соблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий".

Также в Минфине напомнили, что Совет директоров МВФ принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы, а также о выделении Украине транша в размере 700 млн долл. США.

По поводу этого в самом МВФ отметили, что завершение просмотра позволит Украине "привлечь около 699 миллионов долларов США (500 миллионов SDR), в результате чего общая сумма выплат по текущей (программе - ред.) SBA достигнет примерно 2,8 миллиарда долларов США (2 миллиарда SDR)".

"Полученные от МВФ средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности и использованы для финансирования дефицита бюджета", - отметили в Минфине.

Для получения транша МВФ, отметили в Минфине, Украина осуществила ряд системных реформ, которые были поддержаны Фондом, в том числе относительно:

начала реформирования судебной системы,

продолжения реформ в финансовом секторе,

устранения угроз для антикоррупционной инфраструктуры, возникших в результате решений Конституционного суда.

В МВФ говорят, что экономическая программа, которую поддерживает Фонд, имеет целью "помочь властям преодолеть последствия шока от COVID-19, поддержать экономическое восстановление и продвинуться вперед в важных структурных реформах для уменьшения ключевых факторов уязвимости".

В частности, согласно согласованных приоритетов политики, по данным МВФ, украинская власть привержена такому:

возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения, усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе;

обеспечению независимости центрального банка и сосредоточению денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечению финансового благополучия банков, в том числе посредством рационального управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;

борьбе с коррупцией и продвижению судебной реформы;

снижению роли государства и корыстных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Комментарий главы Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко приветствовал решение Совета МВФ.

"Я благодарю представителей МВФ, которые долгое время являются нашими надежными партнерами. Решение о выделении транша является результатом проводимых нами структурных реформ и свидетельством того, что наша страна движется правильным путем. Мы приложили значительные усилия для достижения такого результата. Наличие программы МВФ положительно влияет на международный имидж нашей страны, а также открывает возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров", - сказал Марченко.

Что было ранее

18 октября 2021 года МВФ и Украина достигли на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в июне 2020 года, общим объемом 5 млрд долл. США.