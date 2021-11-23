Португалия стала четвертой страной ЕС, отказавшейся от угля в производстве электричества

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Португалия стала четвертой страной Евросоюза, которая прекратила использование угля для производства электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

Сообщается, что электростанция Pego, расположенная в 150 километрах от Лиссабона, прекратила выработку электроэнергии. Таким образом, Португалия стала четвертой страной Евросоюза, отказавшейся от сжигания угля с целью производства электричества.

Как отмечает ведомство, Португалия за последнее десятилетие инвестировала значительные средства в развитие зеленой энергетики.

На данном этапе правительство страны рассматривает несколько вариантов использования электростанции Pego. По словам министра окружающей среды Жоау Педро Матуша Фернандеса, одним из вариантов является переход на использование биомассы.

Другие предложения включают производство солнечной энергии и электромобилей. Сообщается, что предложения должны быть представлены до 17 января.

Напомним

В конце октября лидеры G20 пообещали прекратить финансирование производства электроэнергии на угольных электростанциях за рубежом до конца текущего года, но конкретной даты отказа от использования угля лидеры не назвали, пообещав сделать это “как можно скорее”.

Кроме того, во время климатического саммита в Глазго страны-участники заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории оно содержит четкий план по сокращению использования угля — ископаемого топлива, которое продуцирует больше всего выбросов парниковых газов.