Американские катера Island для ВМС прибыли в Украину

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, вошел в территориальные воды Украины. Об этом информируют в Военно-Морских силах ВСУ, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня, 23 ноября, на борту судна “Ocean Grand” из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа “Island”, которые получили названия “Фастов” и “Сумы”. Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины“, — информируют в ВМС Украины.

Детали

Сообщается, что далее в сопровождении кораблей ВМС корабль направится до конечной остановки маршрута — Одесского морского торгового порта, далее — прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка катеров к эксплуатации после длительной транспортировки.

Вскоре на катерах “Фастов” и “Сумы” будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, информируют в пресс-службе ВМС.

Что было ранее

Как писал УНН, накануне корабль с катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, прошел через Босфор.

Справочно

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.