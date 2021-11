На тележке с лошадьми: в Белый дом привезли рождественскую елку

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Рождественскую елку в официальную резиденцию президента США привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми. Об этом сообщили на странице Белого дома в Twitter, информирует УНН.

Детали

Праздничное дерево прибыло в Белый дом из округа Эш (американский штат Северная Каролина) в понедельник, 22 ноября.

По данным WCNC, это уже восьмой раз, когда из округа Эш доставляют президентскую елку. В этом году дерево высотой 20 футов (6 м).

Елку привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми. В это время у входа в резиденцию играла композиция O Christmas Tree.

По традиции рождественское дерево встретила первая леди США Джилл Байден.

Today, the Official White House Christmas Tree arrived at the White House, greeted by@FLOTUSand a D.C. Army National Guard Family.pic.twitter.com/pX2W3wYi5b