В Украине действовал канал нелегального получения гражданства страны ЕС: среди "клиентов" россияне

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС, среди “клиентов” были граждане РФ и жители временно оккупированных территорий Украины, сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

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"Контрразведчики СБУ в результате спецоперации пресекли противоправную деятельность международной группировки делков, организовавшей механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов", - указали в спецслужбе.

Детали

СБУ установлено, что противоправный бизнес наладили жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

"В частности, злоумышленники изготавливали фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их подачи на рассмотрение вне основной очереди", - рассказали в СБУ.

В спецслужбе добавили: "задокументировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро".

"Среди лиц, которые решили воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших должностных лиц местных органов власти и самоуправления", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов, как указано, изъяли:

около 60-ти комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;

оригиналы и копии иностранных паспортов;

поддельные печати и штампы;

фиктивные выписки из ЗАГС, которые послужили основанием для оформления иностранного гражданства;

черновые записи относительно механизмов проведения схем;

ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении.

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