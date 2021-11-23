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В Турции произошло ДТП с нелегальными мигрантами: 16 раненых, остальные - сбежали

В Турции произошло ДТП с нелегальными мигрантами: 16 раненых, остальные - сбежали

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Турции перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами. Ранения получили 16 человек, нетравмированные скрылись с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT Haber.

Детали

Авария произошла в районе Лалапаша турецкого города Эдирне. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

16 пострадавших, в том числе водителя, госпитализировали. Состояние одного из мигрантов тяжелое. Нелегалы, которые не пострадали в аварии, скрылись с места происшествия.

Микроавтобус с нелегальными мигрантами направлялся из Стамбула в Болгарию. Всего в салоне было более 30 пассажиров.

Добавим

19 ноября на севере Греции микроавтобус, в котором незаконно перевозили мигрантов, попал в аварию. Погибли семь человек, еще восемь получили ранения.

Источник: УНН
Теги: ДТП, мигранты, Турция
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