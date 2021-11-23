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Заключенный из колонии организовал сеть по обворовыванию украинцев онлайн: схема с оборотом в 100 тысяч действовала пару месяцев

Заключенный из колонии организовал сеть по обворовыванию украинцев онлайн: схема с оборотом в 100 тысяч действовала пару месяцев

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Общеукраинскую сеть онлайн-мошенников организовал заключенный Винницкой колонии. Схема с ежемесячным оборотом в 100 тыс. грн действовала несколько месяцев через фейковые сайты известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений. С обысками в рамках расследования силовики пришли прямо в колонию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Цитата:

"Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тыс. грн", - сообщили в спецслужбе.

Детали

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений.

"С целью хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили к ним в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара. Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, который визуально идентичен оригинальному сайту объявлений. Как следствие, получали доступ к реквизитам платежных инструментов", - сообщили в СБУ детали схемы.

Списание средств, как указано, осуществлялось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

"Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануто немало лиц из всех регионов страны", - добавили в спецслужбе.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, которые отбывают наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную "прибыль" от мошеннических действий, как отмечается, использовали на содержание криминальных кругов.

Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили:

  • черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
  • средства связи.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы. Планируется сообщение о подозрениях ее активным участникам.

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Источник: УНН
Теги: колония, СБУ, Винница и Винницкая область, мошенничество
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