Заключенный из колонии организовал сеть по обворовыванию украинцев онлайн: схема с оборотом в 100 тысяч действовала пару месяцев
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Общеукраинскую сеть онлайн-мошенников организовал заключенный Винницкой колонии. Схема с ежемесячным оборотом в 100 тыс. грн действовала несколько месяцев через фейковые сайты известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений. С обысками в рамках расследования силовики пришли прямо в колонию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
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"Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тыс. грн", - сообщили в спецслужбе.
Детали
Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений.
"С целью хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили к ним в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара. Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, который визуально идентичен оригинальному сайту объявлений. Как следствие, получали доступ к реквизитам платежных инструментов", - сообщили в СБУ детали схемы.
Списание средств, как указано, осуществлялось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.
"Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануто немало лиц из всех регионов страны", - добавили в спецслужбе.
По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, которые отбывают наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки и доступ к фейковым электронным ресурсам.
Полученную "прибыль" от мошеннических действий, как отмечается, использовали на содержание криминальных кругов.
Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили:
- черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
- средства связи.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы. Планируется сообщение о подозрениях ее активным участникам.
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