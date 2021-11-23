Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 35 человек, заболело более 1600

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1631 больного коронавирусом, 35 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

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“1631 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 35 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7249 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 289 694”, — говорится в сообщении.

Детали

В течение минувших суток в Киеве COVID-19 заболели: 913 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 606 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 57 девочек в возрасте от 7 месяцев до 17 лет и 55 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 19 женщин в возрасте от 50 до 86 лет и 16 мужчин в возрасте от 40 до 90 лет.

В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом, а также 209 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 1466 человек. Всего коронавирус преодолело 247 424 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: в Святошинском районе — 277, Соломенском — 244 и Оболонском — 223.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать/проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.