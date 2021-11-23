МХП начал программу сотрудничества с партнерами в сфере устойчивого ведения бизнеса

КИЕВ. 23 ноября. УНН. 17 ноября в центральном офисе МХП подписали первые три меморандума с партнерами о сотрудничестве для устойчивого ведения бизнеса между обеими сторонами, сообщили в пресс-службе, передает УНН.

В МХП отметили, что к этому готовились около года, и была проведена работа по критериям отбора компаний, которые смогли получить статус партнера. Эти компании подтвердили свою надежность в сотрудничестве на протяжении многих лет.

Сейчас МХП имеет более 40 партнеров, прошедших данный отбор и с которыми в ближайшее время также будут подписаны меморандумы.

Меморандум закрепляет намерения сторон о сотрудничестве в содействии развитию прозрачного и честного ведения бизнеса, поддержки Украины, инновационности и сотрудничества, культуры честности и порядочности, внедрения высоких стандартов качества и безопасности, предотвращения недобросовестной поведении в совместном сотрудничестве сторон, в том числе противодействия киберпреступности и обеспечении “нулевой толерантности к коррупции”.

Первыми подписантами документа стали: Дмитрий Пташник, директор Департамента закупок МХП; Руслан Пономаренко, директор Департамента безопасности МХП; Игорь Губарев, генеральный директор компании Агростроительный альянс "Астра"; Михаил Яновский, директор компании Сириус Экстружн и Алексей Катышев, директор Киевского картонно-бумажного комбината.

“Мы считаем, что совместная партнерская деятельность в рамках данного меморандума, что привлекает тесное взаимодействие с партнерами, производителями и поставщиками каждой из сторон, позволяет создать доверительные отношения и снизить риски в цепи поставок. Надеемся, что с каждым годом таких компаний, которые разделяют наши принципы и ценности в работе, будет становиться больше — это позволит шаг за шагом изменить к лучшему бизнес-среду в Украине”, — отметил Дмитрий Пташник.

“Мир быстро меняется и нам нужно меняться еще быстрее. В новую модель взаимодействия мы положили доверие и партнерство. К нам ежедневно приходят десятки компаний, и когда они презентуют себя как партнера европейской компании или крупной украинской компании, у нас сразу возникает доверие к этой компании, потому что ей уже доверяют крупнейшие и лучшие. Мы уверены, что культура добропорядочности и порядочности продуцирует более эффективное развитие бизнеса и является необходимым условием успеха — компаний, отрасли, страны”, — прокомментировал Руслан Пономаренко.

В МХП отметили, что заключение меморандума должно служить динамической трансформации бизнеса, привлечению других партнеров и повышению стандартов их работы, внедрять лучшие международные практики трансформации на действительно глобальный бизнес.

“Предложение от МХП подписать меморандум — это ценное проявление доверия со стороны нашего стратегического партнера и высокая награда результатов нашего сотрудничества. В течение семнадцати лет наши компании развивают открытые и ответственные взаимоотношения. Четкие требования и высокие стандарты работы, которые исповедует МХП — это стимул для постоянного совершенствования внутренних бизнес-процессов нашей компании, а также ориентир для поиска новых подходов по повышению собственной эффективности, внедрения новых технологий и лучших бизнес-практик. Сотрудничество с лидером рынка и постоянное развитие позволяет ежедневно приближаться к нашей цели — предоставлять нашим клиентам сервис высочайшего уровня”, — поделился Игорь Губарев.

Основными преимуществами партнерства с МХП для партнеров станут: поддержка и развитие украинского производителя, возможность расширения экспорта в страны, где работает и собирается работать МХП, инновационность, постоянное внедрение новаций и передовых технологий, совместное сотрудничество по повышению качества продукции на основе опыта МХП, соблюдению высочайших стандартов этики и добросовестности в партнерских отношениях.

В компании подчеркнули, что любой может стать бизнес-партнером МХП, если он разделяет ценности компании и соответствует основным принципам выбора: имеет безупречную деловую репутацию; поддерживает высокий уровень клиентоориентированности и гибкости; предлагает качественный продукт и оптимальные сроки поставки, уровень цен и приемлемые условия оплаты для МХП, предоставляет выгодные условия гарантийного и сервисного обслуживания; развивает собственный бизнес для достижения международных стандартов качества; ведет бизнес этично и готов подписать с МХП Декларацию добропорядочности; разделяет принципы МХП по минимизации воздействия на окружающую среду и поддерживает социальные инициативы.

МХП приглашает другие компании участвовать в партнерстве, ведь при сотрудничестве с МХП бизнес партнеров также будет развиваться. Это позволит укрепить взаимодействие крупных компаний для построения непрерывного процесса в обеспечении производства, что в перспективе улучшит бизнес среду в Украине.