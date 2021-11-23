"Штамповали" поддельные COVID-сертификаты для трудовых мигрантов: накрыли подпольную типографию

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную типографию, которая занималась подделкой COVID-сертификатов для трудовых мигрантов. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

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"... сообщено о подозрении местному жителю по факту подделки документов и их сбыта (ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый создал у себя дома типографию, где изготавливал поддельные медицинские документы - сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19", - сообщили в прокуратуре.

"Свои услуги он предоставлял в основном перевозчикам, которые покупали их для пассажиров - украинских трудовых мигрантов", - добавили в ОГП.

Детали

Во время обысков по месту жительства подозреваемого, как указано, обнаружены и изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерную технику.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Дополнение

По данным полиции, уже открыто более тысячи уголовных производств в отношении COVID-сертификатов, более 90% из этих производств касаются подделки документов. Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.