Вашингтон призывают ввести санкции против “Северного потока-2” уже сейчас: Витренко объяснил, почему

КИЕВ. 23 ноября. УНН. США должны вводить санкции против "Северного потока — 2″ уже сейчас, чтобы не дать России игнорировать правила. Об этом заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко во время онлайн-дискусси в Atlantic Council, пишет УНН.

Цитата:

“Мы считаем, что санкции должны быть введены сейчас. Потом можно будет сказать, что, если Россия будет играть по правилам, если Россия прекратит использовать поставки газа как оружие, если Россия начнет относиться к газу как к обычному товару, не используя его для политических преимуществ, военных преимуществ и всего такого прочего, тогда США могут пересмотреть свое решение и снять санкции”, — считает Витренко.

Детали

По его словам, логично ввести санкции именно сейчас, чтобы не дать России игнорировать европейские правила, чтоб подтолкнуть РФ в “правильном направлении”, а затем можно будет снять санкции, если она изменит свое поведение.

Он так же отметил, что, если через Украину не будет идти газ в ЕС, России легче будет начать “полномасштабную военную операцию против Украины”, так как российские потоки газа не пострадают.

“Они будут продолжать получать деньги с европейского рынка, а также поймут, что европейцы не почувствуют немедленного влияния такой войны. Потому что поставки газа в их дома не будут прерваны”, — говорит глава Нафтогаза.

Витренко призывает ввести санкции без предварительных условий.

“Такая логическая конструкция, которую сейчас, например, мы слышим от сенатора Менендеса, заключается в том, что, смотрите, у нас будет условие, что если будет полномасштабная война или если военная агрессия усилится, то, в принципе, будут санкции. Это выглядит в определенной степени как приглашение к такого рода военной агрессии. Потому что, во-первых, я лично не верю, что будет легко, когда начнется военная агрессия и когда станет ясно, что газ не может идти через Украину, сказать европейцам: смотрите, ребята, вам тоже придется остаться без российского газа, потому что США наложат санкции на “Северный поток-2”, — подчеркнул Витренко.

Во-вторых, по его словам, это означает, что Россия будет или, по крайней мере, может “играть в игру”, шантажируя западные страны возможным обострением ситуации в Украине.

“Они говорят: окей, мы вторгнемся в Украину, и если вы хотите, чтобы мы вели мирные переговоры с Украиной, то в качестве условия мы скажем: хорошо, но вы не должны накладывать санкции на "Северный поток-2“, и вы должны дать нам что-то еще. То есть, по сути, это своего рода приглашение для россиян увеличить ставки в своей военной агрессии. И поэтому, конечно, Украине очень не по себе, когда мы видим это открытое приглашение России быть более агрессивной, отказаться от европейских правил. И опять же, возвращаясь к этой логической конструкции сенатора Менендеса — для нас она кажется действительно нелогичной”, — добавил он.

Дополнение

Глава комитета по внешней политике сената США Роберт Менендес на прошлой неделе предложил внести в оборонный бюджет пункт, предусматривающий введение санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Согласно поправке, сразу после начала военных действий со стороны России, президент США Джо Байден обязан будет утвердить перечень ограничений. Основные санкции коснутся российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли. Под ограничения попадут любые компании или физлица, связанные с планированием и осуществлением деятельности трубопровода “Северный поток-2”.

Что было ранее

Как сообщал УНН, США намерены ввести дополнительные санкции из-за магистрального газопровода “Северный поток-2”, который проходит из России в Германию.

В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью.