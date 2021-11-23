В Черном море перевернулась лодка с людьми: двое погибших, один пропал без вести

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Николаевской области в акватории Черного моря перевернулась лодка. Погибли два человека, продолжаются поиски еще одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали

Перевернутую дюралевую лодку и тела двоих мужчин вблизи острова Березань обнаружил 22 ноября местный рыбак. По его словам, в лодке находилось три человека.

Погибшие были 1949-го и 1961 года рождения. Спасатели транспортировали их тела на берег. Кроме того, продолжались поиски третьего мужчины (1967 г. р.). Его тело пока не нашли. Сегодня продолжили поисковую операцию.

Напомним

По состоянию на июль 2021 года в Украине с начала года утонуло 859 человек, среди них 76 детей.