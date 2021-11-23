Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В текущем году поставки украинской курятины за границу составят 430 тыс. тонн. Такой прогноз озвучило Министерство сельского хозяйства США, передает УНН со ссылкой на данные министерства.

В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы, согласно данным американцев, Украина занимает 5-е место. Опережают Украину Бразилия, ЕС, Таиланд и Турция.

Прогнозируется, что по итогам 2021 года поставки бразильской курятины за границу составят 4 млн 55 тыс. тонн, европейской — 1 млн 775 тыс. тонн, таиландской — 990 тыс. тонн, турецкой — 470 тыс. тонн.

К слову

Курятина в 2021 году традиционно была флагманом мясного экспорта Украины.

При этом курятина остаётся самым популярным мясом и среди украинцев.

За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.

Единственной курятиной в Украине, которая подтвердила отсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса. В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Британию.