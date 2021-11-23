Зеленский планирует выступить с ежегодным посланием в ВР 1 декабря

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, обнародовав соответствующее письмо на имя председателя ВР Руслана Стефанчука, пишет УНН.

Цитата:

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится копии обнародованного нардепом письма за подписью Зеленского.

"Что и нужно было доказать. Ждем", - прокомментировал обнародованное обращение Железняк.

Справочно

Статья 106 Конституции Украины предусматривает, в частности, что Президент Украины обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.