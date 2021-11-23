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Зеленский планирует выступить с ежегодным посланием в ВР 1 декабря

Зеленский планирует выступить с ежегодным посланием в ВР 1 декабря

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, обнародовав соответствующее письмо на имя председателя ВР Руслана Стефанчука, пишет УНН.

Цитата:

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится копии обнародованного нардепом письма за подписью Зеленского.

"Что и нужно было доказать. Ждем", - прокомментировал обнародованное обращение Железняк.

Справочно

Статья 106 Конституции Украины предусматривает, в частности, что Президент Украины обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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