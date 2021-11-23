Эпидемиолог рассказала, как уменьшить риск "подцепить" коронавирус

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала журналистам УНН, в каких местах риск заражения коронавирусом самый высокий, а также почему в транспорте так важно соблюдать масочный режим.

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“Наиболее опасными являются места большого скопления людей, где не соблюдают надлежащей дистанции, там где малая кубатура и там, где нет проветривания, подчеркну — природного. Это крайне важный момент. Такие места мы называем местами высокого риска заражения. Сюда также относятся различные виды транспорта - там однозначно не соблюдаются вышеупомянутые правила и даже при оптимальных вариантах наполнения риск высок. И особенно это будет, если в транспорте не соблюдают масочный режим, причем правильный: чтобы не было нарушений в надевании СИЗ”, — подчеркнула эпидемиолог.

В то же время она добавила, что в помещениях с искусственной вентиляцией риск заболеть коронавирусом повышается.

"Это крайне опасно, ибо образуется турбулентность, обеспечивающая разнесение биологических аэрозолей, которые кто-то один зашел и оставил. Это обеспечивает образование достаточно агрессивных сред”, — считает Наталья Виноград.

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В то же время, если человек уже заболел коронавирусом, то начинать лечение инфекции надо как можно быстрее. Одним из эффективных методов является лечение с помощью небулайзера, потому что таким образом медицинское изделие попадает в верхние дыхательные пути, которые являются “входными воротами” для инфекции. Такой препарат изобрели израильские ученые.

Специальный раствор применяется для лечения ранней стадии и предотвращает тяжелое вирусное заболевание, — отмечают медики.