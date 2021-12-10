Глава МИД Польши после встречи с Бербок: решение построить "Северный поток-2" было фатальным

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава польской дипломатии Збигнев Рау после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что решение немецких властей построить "Северный поток-2" было "фатальным". Его заявление распространили польские СМИ, пишет УНН.

По его словам, Польша потребует закрытия этого вредоносного проекта.

Цитата:

На совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Рау, которого цитирует польское бизнес-издание Forsal, отметил, что "увеличению угрозы миру в Европе также способствовала политика предыдущих немецких правительств, что, руководствуясь перспективой экономических выигрышей, приняли фатальную - как выясняется сегодня - политику сотрудничества с Россией в строительстве северного газопровода - "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"С 2004 года Польша в отношениях с Германией (...) постоянно указывала на вредоносность этого проекта для наших взаимоотношений, для европейской солидарности, для союзнических отношений в Европе, для авторитета Германии и и наконец, для безопасности и территориальной целостности Украины", - сказал глава МИД Польши.

Он сообщил, что во время встречи с Бербок он повторил оценку строительства газопровода "Северный поток", которую 17 лет назад сформулировал его предшественник министр Адам Даниэль Ротфельд. "Он сказал, что "Северный поток" представляет реальную и непосредственную угрозу миру в Европе. И Германия несет особую моральную и политическую ответственность за его негативные последствия", - отметил министр.

Он добавил, что разделяет это мнение. "Поэтому Польша будет постоянно требовать, чтобы этот вредоносный для Европы проект был закрыт. И наша политика в этом вопросе не изменится", - сказал Рау.

Дополнение

За день до этого, 9 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он призовет новоназначенного канцлера Германии Олафа Шольца выступить против запуска российского проекта трубопровода "Северный поток-2", на фоне того, как Варшава стремится остановить газопровод, который, по ее словам, будет использоваться против Европы со стороны России.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о последствиях для газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 км (2468 км по двум нитям) завершено, и он технически готов к перекачке российского газа в Европу, однако газ ним пока не идет. Недавно Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национальной участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Между тем резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.