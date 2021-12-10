Донбасс и "Северный поток-2": в ОП сообщили подробности переговоров Зеленского и Макрона

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

Как сообщили в ОП, Владимир Зеленский поблагодарил Францию за своевременную поддержку нашего государства во время недавнего обострения ситуации. Со своей стороны Эммануэль Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны России.

Была обсуждена ситуация безопасности на Донбассе. Отдельное внимание лидеры уделили вопросам разблокирования переговорного процесса в Нормандском формате. Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках “Нормандской четверки”.

Стороны подчеркнули необходимость восстановления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ относительно возвращения к полноценному режиму прекращения огня, освобождение незаконно удерживаемых лиц и открытия КПВВ.

Добавим

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности негативного влияния проекта “Северный поток — 2”. Владимир Зеленский отметил, что этот проект представляет особую угрозу для энергетической безопасности европейских государств. Оба президента отметили важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу, в частности за счет сжиженного природного газа.

Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года, добавили в ОП.

Напомним

Эммануэль Макрон сообщал, что Франция и Германия намерены продолжить свое посредничество в переговорах по конфликту на Донбассе в “нормандском формате” и продолжать работу в этом направлении с Россией, которая сейчас уклоняется от этого формата обсуждений, а также с Украиной. А координация между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным “не заменяет существующий формат”.

Также французский президент заявил, что сам встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 декабря и поговорит с Владимиром Путиным по телефону “на следующей неделе”.

Президент США Джо Байден во вторник пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Эти переговоры между двумя лидерами по Украине были расценены как ослабление “нормандского формата”.