Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Федеральный совет Швейцарии продлил замораживание счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года. Об этом сообщает ведомство в пресс-релизе, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Федеральный совет, превентивное блокирование активов продлили еще на год с целью поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинской властью.

В Швейцарии напомнили, что максимальный срок такого замораживания ограничен десятью годами.

Контекст

28 октября сообщалось, что в Украине идут судебные процедуры, необходимые для возвращения замороженных в Швейцарии средств Виктора Януковича.

В 2014 году Швейцария заморозила активы экс-президента в размере 70 миллионов швейцарских франков (тогда - более 69 млн долларов). После этого страна неоднократно продлевала свое решение.

Ранее посольство Швейцарии в Украине сообщало, что активы бывшего президента Украины Виктора Януковича в Швейцарии останутся замороженными еще три года.