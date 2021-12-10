Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 -0,0772  EUR: 30,45 -0,2252 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег накроет с запада, а потом отступит: синоптики дали прогноз на неделю
Снег накроет с запада, а потом отступит: синоптики дали прогноз на неделю
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23535

Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

Виктор Янукович

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Федеральный совет Швейцарии продлил замораживание счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года. Об этом сообщает ведомство в пресс-релизе, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Федеральный совет, превентивное блокирование активов продлили еще на год с целью поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинской властью.

В Швейцарии напомнили, что максимальный срок такого замораживания ограничен десятью годами.

Контекст

28 октября сообщалось, что в Украине идут судебные процедуры, необходимые для возвращения замороженных в Швейцарии средств Виктора Януковича.

В 2014 году Швейцария заморозила активы экс-президента в размере 70 миллионов швейцарских франков (тогда - более 69 млн долларов). После этого страна неоднократно продлевала свое решение.

Ранее посольство Швейцарии в Украине сообщало, что активы бывшего президента Украины Виктора Януковича в Швейцарии останутся замороженными еще три года.

Источник: УНН
Теги: санкции, Виктор Янукович, Швейцария
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.