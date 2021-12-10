Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят наращивание российских войск на границе с Украиной

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на встрече в Брюсселе 13 декабря наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной. Это следует из опубликованной в пятницу повестки дня встречи, пишет УНН.

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“В рамках текущих дел Совет будет проинформирован о наращивании российской военной мощи и передвижениях войск и техники на границе с Украиной, а также обсудит Варошу, Беларусь и Эфиопию”, — сказано в повестке дня.

Детали

Также планируется, что министры обсудят отношения между ЕС и Африкой, а также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией. Планируется затронуть тему Афганистана.

Предметом обсуждения станет Венесуэла.

Что было ранее

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и новая глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили наращивание российских войск на границе Украины, и выразили поддержку территориальной целостности нашей страны.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.