Последняя пленарная неделя 2021 года: что будут рассматривать в Раде

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Следующая пленарная неделя в Верховной Раде станет последней в 2021 году. Парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно медицины, экономики и других вопросов. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня недели Рады.

Детали

Следовательно, во вторник нардепы планируют рассмотреть постановление об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии изменений в так называемый “ресурсный” законопроект №5600.

Также планируется рассмотрение во втором чтении закона №5630 относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В ряде вопросов также расширение списка объектов для приватизации (закон №5397), и отмена моратория на открытие дел по банкротству (№4220).

Кроме этого, планируется рассмотрение закона №5376 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине (относительно Дія.City).

На внеочередное заседание во вторник будет вынесен на рассмотрение ряд медицинских вопросов, в частности:

№ 6306 - О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оказания медицинской помощи (по продолжению медицинской реформы);

№ 5831 - О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку;

№ 5873 - О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой охраны здоровья и обеспечения медицинского обслуживания населения;

№ 5547 - Проект Закона о лекарственных средствах.

В среду Рада рассмотрит закон № 5877 об уголовной ответственности за незаконное опасное строительство, и закон об отмене обязательных лицензионных марок на аудиовизуальных продуктах - № 3474.

Также парламентарии рассмотрят назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте Верховной Рады Украины.

Кроме этого, планируется рассмотрение льгот для индустриальных парков ( №№ 5688, 5689), и

уменьшение пенсионного сбора с ювелирных изделий (№4614).

В четверг нардепы будут голосовать законы: по стимулированию развития виноградарства в Украине (№2064), относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака (№ 4358), внесению изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (№ 5719), и уменьшение налогообложения игорного бизнеса (№ 2713 - П).

В пятницу, в 10:00 состоится час вопросов к правительству, а после этого Рада рассмотрит ряд законов, среди которых, в частности:

№ 5526 - "О физической культуре и спорте" относительно спорта ветеранов Украины;

№ 5602 - О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта "Укрытие" на экологически безопасную систему;

№ 5705 - Внедрение электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте;

№ 5640 - О деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля.

Добавим

Как информировал УНН, на первой пленарной неделе 2022 года Рада рассмотрит законопроекты об экономическом паспорте украинца.