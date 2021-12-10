Запад должен игнорировать ультиматум Путина относительно "гарантий" НАТО - Кулеба

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры относительно “гарантий" о нерасширении НАТО, ни делать России подарки, отвергая их. Об этом говорится в авторской статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs, пишет УНН.

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“Президент России Владимир Путин выдвинул жесткий ультиматум. В ряде недавних публичных выступлений он обратился с требованием к США предоставить "надежные и долгосрочные юридические гарантии", что НАТО не будет расширяться на восток. Иначе, намекнули его приспешники, Россия вторгнется в Украину”, — пишет Кулеба.

По его мнению, в то же время, требования Путина — это дилемма для западных государств.

"Если Запад уступит, Россия, бесспорно, будет счастлива получить новоиспеченное право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отвергнет эти требования, Путин также будет удовлетворен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую почву для нового вторжения в Украину”, — отмечает глава внешнеполитического ведомства Украины.

Детали

По словам министра, тот факт, что Путин ищет новую идеологическую почву для вторжения в Украину, указывает, что он может стоять на грани принятия больших решений. Например, попытки "перекроить порядок безопасности, сложившийся в Европе после завершения Холодной войны”.

“Создав кризис, он надеется пригласить Президента США Джо Байдена за стол переговоров для ее решения. За этим столом, воображает Путин, два лидера будут чертить новые границы на карте Европы, рассекая ее на новые сферы влияния. Москва фантазирует на эту тему уже много лет”, — считает дипломат.

Он уверен, что Россия умеет мастерски продавать ложь, и ее неправомерные требования “гарантий” и односторонних уступок именно этим и является.

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"Но мы не должны покупать то, что нам продают, или вообще признавать предложение. Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры по НАТО, ни делать России подарки, отвергая их. Лучшая стратегия для Запада - просто игнорировать их. Продолжать раунды переговоров, не поддаваясь давлению Путина в отношении Украины и НАТО. Параллельно США и европейские союзники должны усилить сдерживание России. В отличие от попустительства, сдерживание неоднократно успешно работало в прошлом”, — заявил министр.

“Цель Украины проста: мир благодаря силе. На нынешнем этапе США и европейские союзники должны продолжать говорить с Путиным, чтобы выиграть время для усиления Украины до такого уровня, который сделает саму опцию нового военного вторжения невозможной для России. Когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в ЕС и НАТО”, — добавляет он.

Дополнение

7 декабря состоялись двусторонние переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в формате телемоста, которые длились два часа.

В ходе встречи Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающего для России оружия.

При этом, Президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.

В то же время американский лидер также заявил, что Вашингтон не будет применять военную силу для противодействия вторжению России в Украину.