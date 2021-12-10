Россия призывает НАТО отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Россия настаивает на том, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе путем дезавуирования решения Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, передает УНН.

Цитата

“В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — “не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”, — говорится в заявлении.

Детали

Российский МИД настаивает на данном решении отталкиваясь от обязательств НАТО в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике и на всем пространстве ОБСЕ.

Сообщается, что данный принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 г., в которой отмечено: “Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных”.

“Однако в нарушение принципа неделимости безопасности — как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству — все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности”, — отмечает МИД РФ.

Кроме того, Россия связывает возможное вступление Украины в НАТО с рисками масштабного военного конфликта в Европе. В заявлении говорится о том, что Альянс якобы подталкивает Киев к “агрессивным шагам”.

“Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе”, — считают в России.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры относительно “гарантий” о нерасширении НАТО, ни делать России подарки, отвергая их.

Контекст

7 декабря состоялись двусторонние переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в формате телемоста, которые длились два часа.

В ходе встречи Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающего для России оружия.

При этом, Президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.