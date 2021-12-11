Заместитель министра МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился за свою чрезмерную эмоциональность на блокпосте в Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению”, — написал Гогилашвили.

Дополнения

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Александра Гогилашвили из-за событий на блокпосту в Донецкой области.



Также Монастырский заявил, что на период дисциплинарного производства будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины.

Добавим

В сети появилось видео на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.