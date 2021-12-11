Стало известно имя российской певицы, которой запретили въезд на территорию Украины из-за посещения оккупированного Крыма

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинские пограничники отказали во въезде российской певице Марие Гусаровой (Мэри Гу), ей запретили въезжать в Украину в течение трех лет. Об этом она рассказала в Instagram, пишет УНН.

Детали

Гусарова сообщила об отмене своих концертов в Киеве. Пограничники забрали у нее и ее сопровождающих паспорта. Утром певица опубликовала видео в сторис, в котором сообщила, что находится в московском аэропорту Внуково, откуда ее не выпускают, поскольку российские пограничники ждут ответ от украинских коллег о причине депортации.

Контекст

Ранее госпогранслужба Украины опубликовала видеозапись, на которой российской гражданке зачитывается причина отказа во въезде в Украину. По словам пограничников, девушка посетила временно-оккупированную территорию Украины. Имя девушки не уточнялось, ее лицо было закрыто. “Было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен”, — говорилось в сообщении.