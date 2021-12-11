Помощник госсекретаря США посетит Украину, Россию и штаб-квартиру НАТО на следующей неделе

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, а затем отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента, пишет УНН.

Детали

“Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке “нормандского формата”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

“Затем Донфрид отправится в Брюссель (Бельгия) 15-16 декабря, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения (ситуации вокруг Украины)”, — заключили в Госдепартаменте.

Ранее

7 декабря состоялась онлайн-встреча президентов России и США. Основной темой переговоров была Украина и российское наращивание военной силы у ее границ.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.