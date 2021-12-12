Байден о возможности отправки войск в Украину: это никогда не рассматривалось

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Джо Байден на брифинге накануне заявил, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня, пишет УНН.

Цитата:

"Это никогда не рассматривалось", - сказал Байден в ответ на вопрос, что побудило его отказаться от использования наземных войск США, когда дело доходит до Украины.

"Послушайте, вот в чем дело: я абсолютно ясно дал понять президенту Путину - это последнее, что я скажу - что если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными... Во-вторых, мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг - B9 (страны "Бухарестской девятки" - ред.) и все те страны НАТО, где у нас есть священное обязательство - защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал президент США.

"И номер три, влияние всего этого на Россию и отношение к ней - взгляд остального мира на Россию заметно изменится. Он заплатит ужасную цену", - подчеркнул Байден.

Также он добавил, что США будут продолжать обеспечивать обороноспособность украинского народа.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

7 декабря на фоне ситуации состоялся разговор президентов США и РФ.