Главы МИД стран G7 примут отдельное заявление с предупреждением Москве из-за Украины - La Repubblica

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Главы МИД стран "Группы семи" (G7), проводящие встречу в Великобритании, готовятся принять отдельное заявление, в котором единогласно предупредят Россию о цене в случае вторжения в Украину, пишет газета La Repubblica, сообщает УНН.

Детали

Как отмечается в статье, 12 декабря, во второй и последний день саммита, который проходит в Ливерпуле, "Россия получит резкий "выговор" от министров иностранных дел стран "Группы семи", уже крещенном британской принимающей стороной “против агрессоров свободы и зловредных сил”.

Из того, что узнала La Repubblica, известно, что "представители "Группы семи", по сути, опубликуют второе отдельное заявление, подписанное всеми, в дополнение к традиционному заявлению председательства на саммите".

"Есть ощущение, что страны-участницы нашли широкий союз по действиям... против Москвы, чтобы создать “реальное сдерживание”. Есть разговоры об объявлении санкций — не превентивных, но в случае вторжения в Украину — большой силы. Короче говоря, фраза, которая чаще всего циркулирует в музее Ливерпуля, где проводится саммит,.. гласит, что “Россия заплатит очень высокую цену”, если осмелится вторгнуться на чужие территории", - пишет издание.

В итоговом коммюнике, как сообщается, не будет подробно рассказано, с какими экономическими санкциями может столкнуться Москва, в том числе по практическим причинам: Евросоюзу необходимо единодушие стран-членов для принятия карательных мер.

"... есть такие случаи, как Германия и российский газопровод "Северный поток-2", который, очевидно, будет оценен в первую очередь Берлином (...) Новый министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, призвала, например, при необходимости действовать в отношении "Северного потока-2", но это также вопрос, который будет рассмотрен на предстоящем саммите по этому вопросу, например, Европейским советом на следующей неделе.

Ранее

Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что правительства стран G7 объединились вокруг предупреждения России о том, что президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезной ценой, если он отправит войска в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

7 декабря на фоне ситуации состоялся разговор президентов США и РФ.