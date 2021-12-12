G7 выпустили заявление: пообещали РФ "огромные последствия" за дальнейшую агрессию против Украины и поддержали "нормандский формат"

КЕВ. 12 декабря. УНН. Страны "Группы семи" (G7) едины в осуждении наращивания российской военной мощи и агрессивной риторики в отношении Украины - любое военное вторжение будет иметь для РФ огромные последствия, за которые придется заплатить тяжкую цену. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 и Высокого представителя ЕС в отношении России и Украины, обнародованном по итогам двухдневной встречи в Ливерпуле, пишет УНН.

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"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины в нашем осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию ослабить эскалацию, использовать дипломатические каналы и придерживаться своих международных обязательств относительно прозрачности военной деятельности, как это призвал сделать президент Байден во время своего разговора с президентом Путиным 7 декабря", - добавили главы дипломатии стран G7 и ЕС.

Также они подтвердили поддержку "усилий Франции и Германии в Нормандском формате для достижения полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и тяжелую цену в ответ", - сказано в заявлении.

Министры стран G7 и представитель ЕС подтвердили "твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее".

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество по нашему общему и всестороннему ответу", - добавили главы МИД стран G7 и представитель ЕС.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.