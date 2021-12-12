В Кремле анонсировали еще один разговор Путина и Байдена

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились провести дополнительные переговоры на фоне напряженности в связи с наращиванием российских войск возле Украины, заявили в Кремле в воскресенье, и Путин хотел бы на определенном этапе встретиться лично, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кремль заявил, что Путин и Байден договорились провести дополнительные переговоры во время видеозвонка 7 декабря.

В видеоролике, выпущенном по российкому государственному телевидению, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у Путина не было особых оснований для оптимизма после разговора с Байденом из-за продолжающихся и очень серьезных разногласий между Россией и США по поводу так называемых "красных линий" Москвы, которые она не хочет, чтобы Запад переходил.

Помимо дальнейшего расширения НАТО на восток, Россия заявила, что не хочет, чтобы определенные наступательные вооружения были размещены в странах, граничащих с ней, таких как Украина.

7 декабря Путин сказал Байдену, что российские войска находятся на территории России и никому не представляют угрозы, сказал Песков. "Нынешняя... напряженность и так далее создается, чтобы еще больше демонизировать Россию и выставить ее как потенциального агрессора", - добавил Песков.

При этом он сказал, что лидеры двух стран договорились провести еще один раунд переговоров, возможно, по видеосвязи, формат, который понравился обоим президентам.

"(Мы) обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - сказал Путин Байдену, согласно короткому видео, опубликованному на государственном телеканале.

В Кремле заявили, что пока рано говорить, когда два лидера смогут встретиться лично.

Видеозвонок между Байденом и Путиным успокоил нервы инвесторов и помог рублю восстановить некоторые позиции после падения, вызванной новой волной опасений по поводу новых санкций Запада против Москвы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.