Совет министров ЕС сегодня обсудит ситуацию в Украине и у ее границ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивание и передвижения войск и техники на границе с Украиной. Об этом свидетельствует повестка дня совета министров ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

Согласно обнародованной повестке дня, Совет будет проинформирована о наращивании российской военной мощи и передвижения войск и техники на границе с Украиной.

Также министры обсудят ситуацию в Беларуси. Планируется, что министры обсудят отношения между ЕС и Африкой, а также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией. Планируется затронуть тему Афганистана.

Заседание пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Добавим

Накануне переговоры с Боррелем провел Государственный секретарь США Энтони Блинкен. По их итогам он заявил, что США и Евросоюз едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она изберет военную эскалацию.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, длившиеся два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.