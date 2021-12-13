Правительство уволило замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, пишет УНН.

Так, правительство уолило Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел Украины.

Дополнение

В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.

Заместитель главы МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

На скандал отреагировал Президент.

Затем в сети появилось еще одно видео о замминистре.

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.