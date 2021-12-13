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Правительство уволило замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту

Правительство уволило замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, пишет УНН.

Так, правительство уолило Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел Украины.

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В сети на выходных появилось видео, на котором заместитель министр внутренних дел Александр Гогилашвили устроил “разборки” с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области.

Глава МВД Денис Монастырский сразу же инициировал дисциплинарное производство в отношении своего заместителя Гогилашвили.

Заместитель главы МВД Гогилашвили извинился за "эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области.

На скандал отреагировал Президент.

Затем в сети появилось еще одно видео о замминистре.

Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: МВД, Кабмин
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