Баланс доверия украинцев: Зеленского опередили трое конкурентов - опрос

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за 2021 год занял условное четвертое место по балансу доверия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования “Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года”, которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Сообщается, что ни один из политиков или деятелей не имеет положительного баланса доверия. Эта тенденция повторялась каждый месяц со времени первого исследования в феврале и держалась весь 2021 год.

Цитата:

“Вместе с тем, с октября изменилась иерархия лидеров баланса доверия: в декабре сравнительно лучший баланс среди всех политиков имел Дмитрий Разумков: -17%, что вдвое лучше баланса доверия к Владимиру Зеленскому, который в течение всего года удерживал первое место по разнице доверия-недоверия граждан. С октября его показатель почти вернулся к февральской отметке. Действующего президента по балансу доверия опережает также Игорь Смешко с -26% и Владимир Гройсман (-27%)”, — говорится в результатах исследования.

Детали

Отмечается, что таким образом, Владимир Зеленский впервые за 2021 год занимает условное четвертое место за балансом доверия.

“С октября прекратилось постепенное улучшение доверия к президенту и нынешние цифры являются более приближенными к показателям начала года”, — отмечается в результатах исследования.

Также сообщается, что худшие показатели доверия, как и в начале лета, демонстрируют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак (-57%) и народный депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктор Медведчук (-59%).

Справочно

Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп” провел социологическое исследование “Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года” по методике face-to-face среди 2400 респондентов в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Дополнение

Согласно данным Социологической группы “Рейтинг” по 6-8 декабря 2021-го, антирейтинг Президента Владимира Зеленского вырос с 32% месяцем ранее до 33%.