Самый высокий антирейтинг кандидатов в президенты между собой делят Порошенко и Зеленский

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В конце года Высший антирейтинг кандидатов в президенты между собой делят пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования “Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года”, которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп”.

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“В конце года самый высокий антирейтинг между собой делят П. Порошенко (21%), который возглавлял его весь 2021 год и В. Зеленский (21%), который присоединился к нему в декабре”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вторую строчку занимают однопартийцы Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которые также в течение года были на первый местах антирейтинга политиков.

Кроме того, сообщается, что Владимир Зеленский, по итогам года, неизменно занимает первую строчку электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Эти данные идентичны результатам опроса в октябре.

Отмечается, что его ближайший конкурент Порошенко — немного улучшил свою поддержку до 16%, в сравнении с 13% в октябре, а Бойко и Тимошенко набирают по 10% среди активного электората и не демонстрируют рост рейтинга.

“К уже устоявшимся кандидатам, которые преодолевают 5-процентный барьер в случае президентских выборов, Игоря Смешко (8% среди тех, кто определился и пойдет на выборы), Евгения Мураева (7%), Владимира Гройсмана (6%), в конце года присоединился экс-спикер ВР Дмитрий Разумков (8% среди тех, кто определился и пойдет не выборы), который после начала самостоятельной политической деятельности демонстрирует постепенный рост рейтинга и уровня узнаваемости и доверия”, — отмечается в результатах опроса.

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Согласно исследованию, на протяжении всего года Зеленский демонстрировал стабильный рост рейтинга, с самыми высокими показателями в мае (33%) и сентябре (32%). Однако с октября началось нарушение тенденции по стабилизации рейтинга действующего президента на уровне 30-32% среди тех, кто пойдет голосовать и определился. В октябре впервые за год, показатель Зеленского вернулся к февральской отметке и он фактически заканчивает год с тем, с чем его и начинал.

То же самое можно сказать и о других его ближайших конкурентах: Порошенко, Бойко и Тимошенко фактически так же, как и Зеленский, заканчивают 2021 год почти с тем же уровнем поддержки, что и в его начале.

“При условии проведения второго тура, Владимир Зеленский выигрывает у всех своих ближайших преследователей почти с идентичными показателями: 32% до 25% против П. Порошенко (56% к 44% среди тех, кто пойдет и определился), 35% до 24% против Ю. Бойко (соответственно 59% до 41%) и 33% до 27% против Ю. Тимошенко (соответственно 56% до 44%)”, — отмечается в результатах опроса.

Добавим

Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп” провел социологическое исследование “Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года” по методике face-to-face среди 2400 респондентов в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.

Дополнения

Согласно данным социологической группы “Рейтинг” за 6-8 декабря 2021 года, антирейтинг Президента Владимира Зеленского вырос с 32% месяцем ранее до 33%.