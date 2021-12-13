Лидеры ЕС в четверг обсудят наращивание российских войск у границы Украины - Боррель

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ситуацию по наращиванию российских войск у границы Украины обсудят на заседании Европейского совета в четверг. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, передает УНН.

Цитата

“Европейский Союз единственно и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Сегодня министры четко заявили, что любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и дорого обойдется России с экономической точки зрения. ЕС тесно координирует свою позицию с трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками и вернется к этому вопросу на Европейском совете 16 декабря”, — говорится в заявлении Борреля.

Детали

По его словам, никакого решения о санкциях против России принято не было, но министры обсудили, какие меры они могут предпринять в случае вторжения, и как ЕС будет координировать свои действия с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Дополнение

Как сообщалУНН, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.