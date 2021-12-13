Помощница госсекретаря США посетит Москву: Киев и Вашингтон согласовали позиции

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая прибыла в Киев с рабочим визитом. Как сообщили в МИД, встреча состоялась накануне ее визита в Москву, передает УНН.

Детали

Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины”, на котором акцентировал Дмитрий Кулеба.

США подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению, вместе с Украиной и европейскими союзниками, комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против нашего государства.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное привлечение США к дипломатическим усилиям по деэскалации и мирному урегулированию.

Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.