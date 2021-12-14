На фоне стремительного падения доверия НАБУ назвало себя примером для других: главные тезисы их “Стратегии развития”

КИЕВ. 14 декабря. УНН. За последние пять лет Национальное антикоррупционное бюро стремительно утратило доверие украинцев (с 35% до 16%), а деятельность этого органа положительно оценивает только 1% граждан страны. Тем не менее, в НАБУ иного мнения: считают, что остаются примером доброчестности и профессионализма. УНН собрал главные тезисы из представленной НАБУ презентации “Стратегии развития” на 2021-2023 годы.

Детали

“С первого дня существования НАБУ его деятельность направлена на достижение длительных и убедительных результатов. НАБУ признано на государственном, региональном и международном уровнях как наиболее профессиональный антикоррупционный правоохранительный орган”, — отметили авторы Стратегии, ссылаясь на статью 36 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Однако важно отметить, что упомянутая Конвенция ООН, как и статья 36 Конвенции не содержит данных о НАБУ. Эта статья гласит лишь о том, что каждое государство-участник обеспечивает наличие самостоятельного органа, специализирующихся на борьбе с коррупцией.

Кроме того в НАБУ уверяют о незыблемом соблюдении Конституции Украины, хотя споры о законности статуса органа продолжаются до сих пор. Критическая масса экспертов и ученых полагают, что даже недавние изменения в закон, когда НАБУ стало органом исполнительной власти со спецстатусом вместо правоохранительного — не отображают нормы Конституции. Кроме того считается, что вмешательство иностранцев в деятельность органа — прямое нарушение суверенитета Украины.

Впрочем НАБУ уверено, что действует законно и сообщает о своих успехах, а именно привлечении к ответственности ( так считают не приговоры, а уголовные дела в отношении лица) министров, народных депутатов, судей и руководителей госпредприятий: “До появления НАБУ чиновники такого уровня до уголовной ответственности за коррупцию не привлекались.... НАБУ сломало этот стереотип”. Заявление откровенно спорное, поскольку до появления НАБУ чиновники высшего уровня точно так же привлекались к ответственности, не говоря уже о судьях и руководителях госпредприятий. Причем, стоит упомянуть что привлеченный недавно НАБУ к ответственности экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян получил в ВАКС оправдательный приговор, что так же ставит под сомнение профессионализм детективов.

В “Стратегии развития” НАБУ приводит позитивные оценки со стороны международных экспертов, среди которых экс-генеральный директор Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кеслер, почетный декан Международной Антикорупционной академии Мартин Кройтнер, глава программы “Антикоррупционная инициатива ЕС” Аллан Паю и его предшественница Эка Ткелашвили.

В то же время в этом году европейские аудиторы предоставили иную оценку деятельности НАБУ и для последних она была неутешительна: таких масштабов коррупции как в Украине нет нигде в Европе, отметили европейцы.

В то же время НАБУ сообщает о масштабной просветительской работе через различные “фестивали мыслей”, летние школы и лагеря для студентов. К слову, ранее УНН писал об участии детективов НАБУ в различных проектах фонда “Возрождения” Джорджа Сороса, за которые они получают деньги и на которые по сути тратят свое рабочее время, оплачиваемое украинскими налогоплательщиками.

Добавим

Финансирует НАБУ как государство Украина, так и другие государства, среди которых США, Британия, Дания и ЕС. Однако, по убеждению антикоррупционеров, их борьбе с коррупцией в Украине по-прежнему мешает “сопротивление со стороны политических и олигархических структур”, хотя в отличии от других органов, НАБУ имеет собственную прокуратуру ( САП) и суд (ВАКС). Жалуются в НАБУ и на отсутствие аудита, которое стало “предметом политических спекуляций”, а также чрезмерную загруженность “экономическими делами Майдана”, которые перешли в наследство от Генпрокуратуры после лишения их функции следствия. При этом в НАБУ считают несправедливым то, что Генпрокурор обладает монопольным правом открывать досудебное расследование в отношении народных депутатов, что по мнению антикоррупционеров, ставит под угрозу их независимость.

Среди дальнейших угроз НАБУ усматривает подчинение какому-либо госоргану Украины, предвзятость судей, сопротивление олигархов. В пожеланиях же НАБУ указывает судейскую реформу (которая на повестке дня, но по сути не имеет к ним отношения, поскольку есть ВАКС), лишение СБУ функций расследования коррупции (которая в последнее время демонстрирует активность на фоне пассивности НАБУ), поддержку НАБУ со стороны украинцев (которые стремительно теряют к ним доверие согласно социсследованиям).

Одной из своих ключевых задач НАБУ усматривает получение возможности снимать информацию с каналов связи (прослушивать), компьютеров и систем контролируемой доставки. Кроме того акцентирует на необходимости увеличения финансового обеспечения, численности штата и бюджета на тренинги для детективов, а так же закрепления в законодательстве пенсионных и социальных гарантий для сотрудников НАБУ.

Снижению доверия в НАБУ посвятили отдельный раздел. Негативное явление объясняют завышенными ожиданиями украинцев и отсутствием “коммуникационных продуктов, направленных на выполнение задач НАБУ”. Решать проблему антикоррупционеры намерены усилением коммуникационной кампании.