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Резников отправился с визитом в Швецию: будет говорить об укреплении сотрудничества

Резников отправился с визитом в Швецию: будет говорить об укреплении сотрудничества

Алексей Резников

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В понедельник, 13 декабря, начался рабочий визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Королевство Швеция. Об этом министр сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Мой визит в Швецию начался. Впереди много интересных встреч, направленных на укрепление сотрудничества между Украиной и Швецией: в Министерстве обороны, в МИД, в парламенте и тому подобное. Детали - немного позже", - сообщил Резников.

Детали

По данным Минобороны Украины, в рамках визита запланировано также посещение Стокгольмского международного института исследования мира.

Также из пресс-релиза, обнародованного оборонным ведомством Швеции, известно, что сегодня, 14 декабря, министр обороны Королевства Петер Хультквист и господин Резников проведут совместный пресс-брифинг в связи с визитом украинского министра в Швецию.

Добавим

Новый министр обороны Украины в интервью Financial Times заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Швеция, Алексей Резников
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